BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 21:00

A suposta eliminação de Carla Diaz rendeu algumas conversas polêmicas no "Big Brother Brasil 21", nesta quarta-feira. O que os brothers não sabem é que a atriz está, na verdade, assistindo a tudo o que eles falam no quarto secreto. Além disso, o banho de Viih Tube após uma semana sem lavar a cabeça e o flagrante em Rodolffo se lavando peladão foram os destaques nas últimas 24 horas do programa. Confira mais detalhes abaixo.

fotogaleria

Publicidade

Achando que Carla foi realmente embora do programa, Arthur se lamentou na manhã desta quarta-feira. Em uma conversa com Pocah, ele se lamentou por não ter imunizado a atriz . "Me culpo bastante por não ter imunizado a Carla e ela ter saído e o Projota ter ficado. Achei que foi o mais coerente a fazer. Fui de acordo com o que eu vinha fazendo desde o início. Se eu soubesse que o Projota ia [para o paredão] e ia voltar, e que se ela fosse [para o paredão] ela ia sair, eu ia dar pra ela, lógico", disse Arthur.

O que nem ele, nem ninguém da casa sabe é que a atriz está de olho em tudo no quarto secreto. Na tarde desta quarta ela, inclusive, flagrou um momento em que Fiuk e Gilberto falavam mal dela . Para os brothers, o fato da artista ter sido "eliminada" significa que eles estão no caminho certo no jogo. "Independente acho legal a gente ver que não estamos doidos. A gente realmente tem uma visão aqui, é uma sensibilidade que em vários momentos está fazendo sentido", disse Fiuk.

Publicidade

No quarto, Carla riu de Fiuk dizer que eles não estão loucos e rebateu: "Vocês estão".

E a atriz foi assunto até no quarto do líder. Durante conversa com Caio, Rodolffo especulou sobre o que Carla Diaz estaria fazendo nesta manhã . Como não sabe que o paredão é falso, o sertanejo acredita que Carla está tomando café da manhã com Ana Maria Braha nesta quarta, como acontece com todos os eliminados.

Publicidade

"Ana Braga vai dar umas espetadas nela. 'Por que você fez isso? Por que você falou isso? O que você pensou quando fez isso e isso?'", disse Rodolffo.

Publicidade

No entanto, após algumas horas de banho de sol e piscina, nesta quarta-feira, Viih Tube finalmente tomou banho e lavou o cabelo no quarto colorido, acompanhada por Thaís.

E por falar em banho, um flagra agitou a casa no final da tarde. Rodolffo decidiu tomar banho peladão no quarto do líder e foi flagrado por Caio, que saiu pela casa aos berros: "Eu vi a bunda dele".