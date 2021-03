Rodolffo acredita que Carla Diaz está levando bronca de Ana Maria Braga no ’Mais Você’ Reprodução / TV Globo

Publicado 10/03/2021 11:16

Rio - Durante conversa com Caio no quarto do líder, Rodolffo especulou sobre o que Carla Diaz estaria fazendo nesta manhã. A atriz deixou a casa do "BBB 21" momentaneamente após ser "eliminada" no paredão falso desta terça. Como não sabe que o paredão é falso, o sertanejo acredita que Carla está tomando café da manhã com Ana Maria Braha nesta quarta, como acontece com todos os eliminados.

"Ana Braga vai dar umas espetadas nela. 'Por que você fez isso? Por que você falou isso? O que você pensou quando fez isso e isso?'", disse Rodolffo. "Ah, com certeza", respondeu Caio. Rodolffo foi o responsável por colocar Carla Diaz no paredão. Líder da semana, ele chegou a afirmar que a atriz é "incoerente e desleal" em sua justificativa. Assim que ela saiu da casa, Rodolffo disse que "a meta do líder foi cumprida". Mal sabe ele...