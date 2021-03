O Grito Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 15:32

As cantoras e atrizes Zezé Motta, Angela Ro Ro e Jey se juntaram para dar voz ao single "O Grito". Em uma parceria forte e empoderada, as cantoras falam sobre a história de luta das mulheres e fazem referência ao livro "As mulheres que correm com os lobos".

Além da faixa, o projeto vem acompanhado de um videoclipe, que já ultrapassa meio milhão de views no Youtube. As cenas fortes e que lembram as bruxas que foram queimadas na inquisição, interpretadas por Jey, reafirmam seu talento também na atuação.

Orgulhosa com o resultado, Zezé Motta afirma: "Qualquer manifestação a favor da luta feminina, enquanto eu estiver exercendo o meu ofício, estarei presente. Essa luta é diária e é como uma missão”.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/N1mBxG4DpLQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Para Jey, conseguir transformar esses temas em arte é parte importante da sua vida artística: “É muito prazeroso ver que através da minha arte e das minhas composições eu tenho a possibilidade de mudar a vida de alguém! Acho que a arte tem por obrigação deixar uma informação e esse é o meu propósito como artista e mulher”.