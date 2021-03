Renato Aragão Reprodução

Publicado 11/03/2021 15:46 | Atualizado 11/03/2021 15:48

Renato Aragão, de 86 anos, recebeu, nesta quinta-feira, a segunda dose da vacina contra o coronavírus, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

No vídeo publicado, Renato agradece as enfermeiras e chora após receber a vacina. Nas redes sociais, o humorista celebrou. "Que emoção. Continuem vacinando e quem ainda não vacinou não deixe de vacinar quando chegar a sua hora. Acompanhem o calendário! Que Deus abençoe a todos nós", escreveu no Instagram.







"Palmas para vocês todas. Estou muito feliz. Por mim e por vocês todas. Sempre pontuais, sempre profissionais, se dedicam a vida toda para ajudar as pessoas, vacinar todo mundo”, disse Renato às enfermeiras.