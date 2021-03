Projota Reprodução/Globoplay

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 16:15 | Atualizado 11/03/2021 16:16

A volta de Carla Diaz do paredão falso estremeceu os ânimos da casa. Na tarde desta quinta-feira, Projota conversou com Pocah sobre as atitudes da atriz assim que retornou ao confinamento.

Na conversa, o cantor se mostrou chateado pelo comportamento de Carla com ele. "Eu sei que eu falei. Falei algo que pode deixar ela chateada. Na hora que ela chegou, ela nem olhou na minha cara".

Já Pocah achou incoerente Carla ficar com Arthur e conversar com Fiuk, o adversário do crossfiteiro na casa. "Ao mesmo tempo que ela vem ficar com o Arthur ela vai e fala para o Fiuk, o maior adversário dele, para abrir o olho. Não estou entendendo", acrescentou o rapper. "Eu acho que o Fiuk ficou muito 'para lá', ela deve ter visto alguma coisa, alguma parada de lá", disse.

"Ela vai jogar comigo? Vai jogar com o Arthur? Preciso assimilar. Eu achei estranha a forma como ela me tratou. Estranho...", disse Projota.

Antes da conversa com Pocah, Projota se ajoelhou para Carla Diaz e pediu para conversar com a atriz em algum momento.