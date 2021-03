Tiago Leifert Reprodução TV Globo

Publicado 11/03/2021 16:39 | Atualizado 11/03/2021 16:40

Tiago Leifert usou as redes sociais para falar sobre o polêmico paredão falso com Carla Diaz. No Instagram, o apresentador elogiou a atriz e como ela se comportou na volta à casa.

"Ponto pra Carla. Ela foi bem demais, encarnou o Dummy, personagem. Estou muito orgulhoso da nossa escolha, de todo mundo do BBB, de não deixá-la voltar nem imune nem líder. Melhor coisa. Tem acesso a um monte de informação e agora vai jogar. Vai atrás, brigar pela prova [do líder] de hoje, que não é sorte. Tem que ganhar a prova", disse.



O apresentador também voltou a defender as regras do paredão falso, e explicou que, agora, elas estão mais fáceis de serem entendidas.

"Agora, olhando o que aconteceu, quando vocês assistirem ao programa, vão ver o porquê de ter tanta regra na quinta-feira passada. Agora todas começam a se encaixar. A gente não sabia quem ia sair e nem quem ia para o paredão. A gente colocou que todos jogariam a prova do líder de hoje porque a gente sabe que tem um veto, e o líder poderia vetar uma pessoa que voltou. E o paredão é falso, então a gente não queria que ele vetasse a pessoa que voltou. A gente queria dar uma chance para ela jogar e se virar", contou.