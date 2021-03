A rainha Elizabeth II está chateada com Meghan e príncipe Harry AFP photo / Pool / John Stillwell

Por iG

Publicado 11/03/2021 18:04

A rainha Elizabeth 2ª "tomou controle" da situação da família real britânica após a entrevista de Meghan Markle e do príncipe Harry a Oprah Winfrey no último domingo. Segundo o Daily Mail, ela planeja ligar para o casal em breve.

De acordo com o tabloide, a ligação é uma tentativa de "consertar" o racha da família. A rainha também fez questão de que Meghan e Harry lessem a declaração oficial do palácio de Buckingham sobre a entrevista antes do lançamento oficial, na última terça-feira (09).

Publicidade

fotogaleria

Elizabeth trabalhou pessoalmente no texto, suavizando o tom de negação do original. A declaração lançada dizia que "as questões levantadas na entrevista, especialmente aquelas relacionadas ao tema da raça, são preocupantes".

Publicidade

A rainha também instituiu uma ordem oficial para que nenhum funcionário do palácio fale publicamente sobre a situação. De acordo com uma fonte do Daily Mail, o clima na família real está tenso desde o começo da semana.

"As pessoas estão chocadas com o que aconteceu. Alguns dos funcionários adorariam rebater o que Meghan e Harry disseram sobre a família real, mas a rainha prefere uma abordagem mais sensível e razoável. Ela está liderando pelo exemplo. Este é um assunto para ela e a família, e para mais ninguém", disse a fonte ao Daily Mail.

Publicidade

Ontem, o tabloide afirmou que Elizabeth 2ª também pretendia ter reuniões particulares com familiares próximos, a fim de determinar quem fez o comentário racista relatado por Meghan.