São Paulo - Enquanto ainda estava dentro do "BBB 21", Lucas Penteado foi acusado de violência doméstica, violência psicológica e cárcere privado por uma ex-namorada . Em recente entrevista à imprensa, a defesa do ator declarou que os episódios "nunca ocorreram".

"Acredito na inocência do Lucas. Inclusive porque sou testemunha de que ele sempre foi um jovem comprometido com a defesa dos direitos humanos e com o enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres. Ele também tem uma enorme consciência social", declarou o advogado Ariel de Castro Alves, do escritório França e Castro Alves, ao Uol.

"Ainda não tivemos acesso aos depoimentos das testemunhas. Só tivemos conhecimento do BO. Lucas Penteado está à disposição da delegacia para prestar todos os esclarecimentos necessários, visando demonstrar que os fatos narrados no Boletim de Ocorrência e na representação da vítima, jamais ocorreram", completou.

Entenda o caso

Em 1º de fevereiro de 2021, uma ex-namorada registrou um boletim de ocorrência contra o ator. Em seu depoimento, a moça acusou o ex-BBB de violência física, psicológica e cárcere privado. O relacionamento dos dois teria durado cerca de cinco meses.

A investigação corre na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo. Mas, até o momento, Lucas não foi chamado para prestar depoimento.