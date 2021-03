Tiago Leifert Reprodução TV Globo

Publicado 12/03/2021 16:00 | Atualizado 12/03/2021 16:01

A prova do líder do "BBB 21" acabou na manhã desta sexta-feira. Rodolffo e Fiuk foram a dupla campeã, mas parte dos fãs do programa estão argumentando que o sertanejo deveria ter sido eliminado da dinâmica. Tiago Leifert contou que muitas pessoas estão pedindo a revisão da prova para ele, mas o apresentador ironizou esses pedidos.



"Atenção. De acordo com os directs, várias regras novas foram criadas pela internet. Com isso, todas as duplas deste ano estão eliminadas e a vitória é de Pyong lee e Rafa Kalimann", postou Tiago no Stories.



Os brothers tiveram que enfrentar uma prova de resistência e agilidade em duplas. Uma pessoa da dupla precisaria atravessar uma estrutura de scaner carregando uma lâmina de barbear gigante e entregar para o colega de prova. A outra pessoa deveria voltar carregando a lâmina de volta e apertar um botão antes que o cronometro zerasse.