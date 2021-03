Carla Diaz fala sobre seu relacionamento com Arthur Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 20:02 | Atualizado 12/03/2021 20:03

Carla Diaz já ouviu alguns pedidos de desculpas e vários outros para conversar desde que voltou do quarto secreto, no "Big Brother Brasil 21". Em uma conversa com Viih Tube, nesta sexta-feira, a atriz abriu o jogo sobre o que acha desses "arrependimentos".

Viih chamou Carla para conversar e começou a chorar, pedindo desculpas. "Fui muito julgada e o que eu mais ouvi nesses últimos dias foi 'Nossa, tá fazendo média'. Mas o mais engraçado é que o que eu mais tô vendo agora é uma galera vindo fazer média", respondeu Carla.

A youtuber se dedurou e disse que foi uma das que falou que a atriz estaria fazendo média. "Não to falando de você, mas uma galera tá vindo fazer média comigo, porque tão com o c* na mão", respondeu Carla.