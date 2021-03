Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 21:35 | Atualizado 12/03/2021 21:43

Aproveitando sua viagem pela República Dominicana, Anitta mostrou que está curtindo bastante os dias de sol por lá. Na noite desta sexta-feira, a cantora publicou no Instagram fotos nas quais exibia um bronzeado impecável e, claro, a marquinha de biquíni em dia.

fotogaleria

Publicidade

"Me enamoré de República Dominicana" (me apaixonei pela República Dominicana), escreveu Anitta na legenda das imagens. Nelas, a cantora surge em uma praia e com um biquíni com uma amarração diferente.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta (@anitta)

Publicidade

Recentemente, a cantora publicou um texto no qual falava sobre a publicação de fotos de biquíni. No texto, a cantora criticou quem usa da imagem da mulher e de seu corpo em vídeos e letras, mas julga quando ela aparece mostrando seus atributos em fotos sensuais.

"Esta sou eu, mostrando minha bunda no meu Instagram. Agora uma pergunta temática especial para o Dia da Mulher de ontem... Você pode usar bundas femininas em seus vídeos e colocar letras explícitas para obter visualizações, mas ao mesmo tempo diz que as mulheres que mostram suas próprias bundas em suas redes sociais não merecem respeito? Estou confusa", disse.