Publicado 17/03/2021 14:39 | Atualizado 17/03/2021 14:42

Gilberto e Juliette tiveram uma longa discussão na manhã desta quarta-feira. A advogada desabafou sobre tudo o que estava incomodando ela e o economista ficou um bom tempo só ouvindo. Quando acabou de falar o que queria, a paraibana voltou para dentro da casa e deixou o pernambucano sozinho na academia. Nesse momento, ele caiu no choro.



"Me sentindo horrível", disse Gilberto chorando. Ele ficou sozinho na academia refletindo e chorou algumas vezes durante esse tempo. Já Juliette foi para a cozinha da Xepa e ficou conversando normalmente com Arthur e Carla Diaz.



O desabafo de Juliette foi porque Gilberto disse que ela agia por conveniência com as pessoas famosas. "Você tem o direito a ter a sua opinião e isso eu não discuto. O que eu não acho legal é você trazer isso em um momento que está com raiva de mim para me prejudicar. Foi para tentar fazer as pessoas verem a maldade que você está vendo em mim", desabafou Juliette.