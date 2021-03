Viviane Tube Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 15:52 | Atualizado 17/03/2021 15:53

Viviane Tube, mãe de Viih Tube, tem se destacado nas redes sociais como blogueira fitness desde que a filha começou a participar do "Big Brother Brasil 21". No reality, a youtuber contou que já fez uma série de procedimentos estéticos. Segundo os passos da filha, Viviane fez harmonização facial para melhorar a aparência do rosto.

fotogaleria

Publicidade

Além da harmonização, a influenciadora de 45 anos também tratamento com bio estimuladores de colágeno, ultrassom microfocado e uso de toxina botulínica para prevenção de rugas. O local escolhido para a realização dos procedimentos foi a JK Estética Avançada, mesma clínica em que a participante do "BBB" fez Lipo LAD, antes do confinamento. A clínica já tem fama de ser a queridinha entre as celebridades.



Viviane postou o resultado do antes e depois nos Stories, do Instagram, e disse: "Estou chocada, me sinto dez anos mais nova", escreveu.