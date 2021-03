Camilla Camargo e o filho Joaquim Arquivo Pessoal

Por iG

Publicado 17/03/2021 19:52 | Atualizado 17/03/2021 19:53

Nesta quarta-feira, Camilla Camargo, que já é mãe de Joaquim, de 1 ano e 7 meses, deu à luz Julia, fruto de seu casamento com Leonardo Lessa.



Julia nasceu com 3,360Kg e 49cm, no Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, em São Paulo, por parto normal. Mãe e bebê estão bem e saudáveis.



Em dezembro de 2020, Camilla lançou seu canal no YouTube, que já passa a marca de 1 milhão de visualizações, projeto paralelo à sua carreira de atriz, que tem vídeos duas vezes por semana, ela conta curiosidades sobre sua carreira, fala sobre maternidade e saúde, e mostra também um pouco do seu dia a dia.