Flay Divulgação/ Ari Prensa

Por Nathalia Duarte

Publicado 21/03/2021 08:00 | Atualizado 21/03/2021 11:55

Desde que ganhou visibilidade para o Brasil com a participação no “BBB 20”, Flay mostrou que, para ela, o jogo é sério. A paraibana, de 26 anos, que já conquistava o Nordeste com sua voz, queria mais. E, querendo sempre mais, soube usar a oportunidade que ganhou no reality para chegar em todas as regiões do país. Ao sair da casa mais vigiada, Flay se lançou como cantora solista e fez grandes parcerias musicais. No último dia 12, a artista deu outro passo importante para a carreira e lançou a primeira música solo, “Osmar”, um pop, brega, com toque de comédia que mostra para o que Flay veio.

fotogaleria



Em apenas uma semana de lançamento, “Osmar” já acumula mais de um milhão de visualizações no YouTube. Para incrementar, o clipe ainda contou com a participação de grandes personalidades, como Carlinhos Maia e Rita Cadillac. A música, que nasceu em um camping de composição, foi uma surpresa para Flay.



“Não sabia o que esperar desse camping. Eu cheguei querendo pop e funk, mas com várias conversas, acabou surgindo Osmar. O mercado tem várias músicas com nomes de mulheres e eu queria que uma mulher cantasse uma música usando um nome masculino, foi quando surgiu a ideia de ‘Osmar’”, explica a cantora.



Depois do “BBB”, Flay lançou parcerias com Lucas Lucco, “Dois Vagabundos”, Jerry Smith, “Saudade Né Minha Filha” e Bárbara Labres, em “Beat Gostosinho”. Mas, a espera de um ano pelo tão sonhado lançamento solo não foi premeditada.



“Saí da casa e recebi vários convites para colaborações, e resolvi seguir esse caminho. Gosto de me mostrar uma cantora versátil, não gosto de me prender a gêneros. Dei início com Jerry porque achei que a música tinha a ver com ele e com o público dele, assim como Lucas Lucco. A escolha da música solo foi sem pensar, planejava lançar algo só meu em alguns meses, mas surgiu OSMAR e acredito muito nela”.



No clipe de “Osmar”, Flay é uma esposa que descobre “puladas de cerca” do marido, interpretado por Carlinhos Maia, decide ir atrás e devolve na mesma moeda. Com uma veia cômica bem evidente, Flay aposta na mistura como característica principal do seu trabalho. Mas se engana quem pensa que a cantora vai se encaixar somente nesse estilo.



“Meus trabalhos quase sempre terão uma veia cômica, faz parte de mim, da minha cultura, do meu Nordeste e da minha gente. Tenho alguns lançamentos de vários estilos musicais, talvez venha um Piseiro por aí, que seguiria mais a linha do Brega, mas em seguida virão coisas que ninguém espera de mim. Essa sou eu”. Em apenas uma semana de lançamento, “Osmar” já acumula mais de um milhão de visualizações no YouTube. Para incrementar, o clipe ainda contou com a participação de grandes personalidades, como Carlinhos Maia e Rita Cadillac. A música, que nasceu em um camping de composição, foi uma surpresa para Flay.“Não sabia o que esperar desse camping. Eu cheguei querendo pop e funk, mas com várias conversas, acabou surgindo Osmar. O mercado tem várias músicas com nomes de mulheres e eu queria que uma mulher cantasse uma música usando um nome masculino, foi quando surgiu a ideia de ‘Osmar’”, explica a cantora.Depois do “BBB”, Flay lançou parcerias com Lucas Lucco, “Dois Vagabundos”, Jerry Smith, “Saudade Né Minha Filha” e Bárbara Labres, em “Beat Gostosinho”. Mas, a espera de um ano pelo tão sonhado lançamento solo não foi premeditada.“Saí da casa e recebi vários convites para colaborações, e resolvi seguir esse caminho. Gosto de me mostrar uma cantora versátil, não gosto de me prender a gêneros. Dei início com Jerry porque achei que a música tinha a ver com ele e com o público dele, assim como Lucas Lucco. A escolha da música solo foi sem pensar, planejava lançar algo só meu em alguns meses, mas surgiu OSMAR e acredito muito nela”.No clipe de “Osmar”, Flay é uma esposa que descobre “puladas de cerca” do marido, interpretado por Carlinhos Maia, decide ir atrás e devolve na mesma moeda. Com uma veia cômica bem evidente, Flay aposta na mistura como característica principal do seu trabalho. Mas se engana quem pensa que a cantora vai se encaixar somente nesse estilo.“Meus trabalhos quase sempre terão uma veia cômica, faz parte de mim, da minha cultura, do meu Nordeste e da minha gente. Tenho alguns lançamentos de vários estilos musicais, talvez venha um Piseiro por aí, que seguiria mais a linha do Brega, mas em seguida virão coisas que ninguém espera de mim. Essa sou eu”.

Publicidade

Planos futuros

Dado o pontapé inicial nos hits solo, agora Flay sonha alto. Com um planejamento a longo prazo, a cantora promete chuva de hits e visibilidade cada vez maior. “Quero, sim, lançar um álbum. É parte dos planos para o final desse ano ou próximo. Tenho um planejamento a longo prazo, é um caminho que terei que fazer com paciência e muito trabalho. Quero gravar um DVD, também, porque amo fazer show e quero que o Brasil conheça essa Flay: a dos palcos”, diz Flay, que também sonha com outras parcerias. “Gustavo Lima e Marília Mendonça, seria uma realização para mim, são artistas que acompanho desde muito tempo e gosto muito”.



Quarentena

O sonho do público conhecer a Flay dos palcos teve que ser adiado por causa da pandemia do coronavírus. E não só esse. Todo o marketing pensado para “Osmar” foi cancelado por causa da entrada de São Paulo na “fase vermelha” do isolamento social, com o fechamento de diversos estabelecimentos e um toque de recolher. Mas, para além de impedir ações de marketing ou fazer com que o clipe seja gravado cumprindo protocolos de segurança, a pandemia afetou, também, a criatividade de Flay.



“Passei por momentos muito difíceis e delicados no começo desse ano, tive um bloqueio criativo a ponto de não saber o que fazer, nem para onde ir. É uma cobrança muito grande para a gente que sai do BBB. Os fãs esperam muito de mim e eu não quero decepcioná-los. Além do planejamento de marketing que eu tinha, cancelei viagens internacionais que faria a trabalho e alguns clipes que precisavam de uma estrutura maior para acontecer”, conta a cantora.



Mas, por outro lado, a quarentena proporcionou a Flay passar mais tempo com o filho, Bernardo, de 3 anos. “Eu trabalho muito, mas o tempo que posso estou com ele. Hoje quando posso levo ele para escola, busco, almoçamos ou jantamos juntos, assistimos TV, desenho, brincamos, a quarentena traz essa vantagem. A gente trabalhando de casa tem mais tempo com a família e pode aproveitar mais esses momentos. Sou uma mãe muito presente. No tempo que estou em casa, trato de me entregar 100% e deixo todo o resto para lá para estar com ele por inteira”, conta.



Torcida declarada

E por falar em “BBB”, Flay já declarou abertamente para quem está torcendo nessa edição. “Minha torcida é para Juliette desde o primeiro dia. Eu amo ela, a verdade dela... vejo muita coisinha de personalidade ali que nosso Nordeste tem e que muitas das vezes é incompreendido por outras culturas, estados. Fiquei feliz demais de ter uma nordestina ali e fico mais feliz de tantos temas estarem vindo a público para discussão, acho necessário”, pontua Flay.

E o que mais mudou da Flay do “BBB 20” para a Flay que está com projeção nacional e mais de 6 milhões de seguidores no Instagram? “Mudou tudo! Como ser humano eu cresci muito, olhei para os meus erros e aprendi com eles”, confessa Flay.