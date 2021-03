Blue Ivy segura o primeiro Grammy Reprodução/Instagram

Publicado 18/03/2021 18:26

Beyoncé fez um vídeo compilando os melhores momentos do Grammy neste domingo (14) e deixou para o final a parte mais fofa: a filha Blue Ivy segurando o primeiro prêmio da vida.

A pequena de 9 anos conquistou o primeiro Grammy pelo clipe de "Brown Skin Girl" da mãe Beyoncé. Ela se tornou a segunda pessoa mais jovem a ganhar o principal prêmio da música.

Blue fica atrás apenas de Leah Peasall, das Irmãs Peasall, que levou a estatueta aos 8 anos pela trilha de "E aí, Meu Irmão, Cadê Você?" em 2002.

Além do clipe com Blue Ivy, Beyoncé ganhou os prêmios de melhor performance R&B, melhor música de rap e melhor performance de rap. Ela é a mulher que mais ganhou Grammys na história: 28. A cantora empatou com Quincy Jones e perde para o maestro Georg Solti, que ganhou 31 vezes.

A artista que mais havia ganhado prêmios no Grammy antes de Beyoncé era a cantora country Alison Krauss, 27. "Como artista, eu acredito que faz parte do meu trabalho refletir a nossa época, e a nossa época tem sido muito difícil. Eu queria animar, incentivar e comemorar os reis e rainhas negros e negras que continuam a me inspirar e a inspirar o mundo", disse Beyoncé ao vencer o quarto prêmio da noite.