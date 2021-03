Fábio Porchat e Thiago Gagliasso Reprodução

Por iG

Publicado 18/03/2021 21:09 | Atualizado 18/03/2021 21:10

Bolsonarista assumido, Thiago Gagliasso, irmão caçula de Bruno Gagliasso, usou o Twitter para alfinetar e cobrar explicações de Fábio Porchat. Nesta quarta-feira, o humorista saiu em defesa do youtuber Felipe Neto e escreveu repetidamente a frase "presidente genocida" em sua conta na rede social.

De início, o ator fez uma indagação e, em seguida, opinou: "R$ 2.496.000,00 é o valor em aberto na prestação de contas do filme do bonitão Fábio Porchat. Nome? 'Meu Passado Me Condena'. Isso daí ninguém fala nada! Presta conta aí, para ajudar na vacina, ô genocida!". Vale lembrar que ele participou de "A Fazenda 4" e das novelas "Luz do Sol" e "Mutantes", da RecordTV.



Depois, usando a hashtag "#cadeOdinheiroPORCHAT?", relatou: "'Meu Passado Me Condena parte 2', porque ainda não acabou. R$ 3.072.000,00 é o que está pendente na Ancine. Meu Deus, que genocídio com a verba pública!". Por fim, fez a seguinte declaração: "Fazer piada com Jesus, chamar presidente de genocida e mandar ficar em casa é mole! Difícil é prestar conta de mais de R$ 5 milhões do longa que protagonizou".