Eduardo Costa posta foto, vira meme e apaga imagem Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 08:52 | Atualizado 19/03/2021 08:57

Rio - Eduardo Costa postou no Instagram, na noite desta quinta-feira, uma foto com seu cachorrinho, Brutos. "Olha noixxxx aí. Eu e Brutos", escreveu Eduardo Costa na legenda da imagem. Apesar da fofura do pet, o que chamou atenção mesmo foi o cabelo do sertanejo.

Os internautas, que não perdem a piada, fizeram vários memes e compararam o cantor com Chuck, o Brinquedo Assassino, com Rafa Kalimann, e muito mais. Eduardo não gostou da brincadeira e apagou a foto. Confira os principais memes:

Publicidade