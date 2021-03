Por iG

Publicado 19/03/2021 14:54 | Atualizado 19/03/2021 14:59

André Marques, que comandará a nova temporada de "No Limite" , recebeu críticas após afirmar que estava fazendo churrasco às margens do Rio São Francisco. Acusado de crime ambiental por seguidores, ele mudou sua publicação no Instagram.

No texto, André Marques explicou que, na verdade, tudo aconteceu dentro de uma área particular e que o dono permitiu. "Tive o cuidado de me informar antes. Estava o tempo todo acompanhado de dois guias do parque, tomando todos os cuidados necessários. Na saída, limpamos tudo, como faço sempre quando estou em um local público. Usamos tacho, não teve fogo no chão. O riacho está dentro de uma propriedade particular, é passagem de carros e carros de boi desde 1880 e o dono não apenas autorizou, mas acompanhou tudo. Sou amante da natureza e faço sempre tudo com total cuidado e respeito pela natureza", comunicou. Recentemente, o apresentador usou as redes sociais para compartilhar que foi trolado por Boninho ao receber o convite para apresentar "No Limite" . O apresentador publicou um vídeo lembrando o momento em que recebeu uma ligação do diretor para falar sobre o programa, que ainda não tem nada de estreia."Eu estava em casa uma vez, aí o Boninho me ligou e falou assim: 'Pô você só faz merd*. Vou tirar você do "É de casa'", contou. "Eu não fiz nada senhor. O que eu fiz? Está maluco? Não fiz nada de errado, eu queria saber o que eu fiz?", respondeu.