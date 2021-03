Os Simpsons Divulgação

Rio - Uma palavra dita na série "Os Simpsons" foi reconhecida oficialmente pelo dicionário. Segundo o portal "Metro.co.uk", o Dicionary.com, um dos mais importantes dos Estados Unidos, reconheceu o uso da palavra "embiggens", que significa "tornar algo maior ou mais expansivo".

A palavra foi usada pela primeira vez pela personagem Lisa, no episódio "Lisa The Iconoclast", de 1996, em que a filha de Home fica triste ao saber que o fundador da cidade de Springfield, Jebediah Springfield, era um pirata assassino. Lisa então passa a fazer uma campanha para ensinar aos moradores sobre a história real da cidade, para entenderem que o prefeito não gostava do seu povo.

Durante o episódio, é revelado que o lema da cidade é "um espírito nobre embiggens o menor dos homens". Segundo a professora Edna Krabappel, ela "nunca tinha ouvido falar antes" até que se mudou para a cidade e diz: "Não sei porquê. É uma palavra perfeitamente cromulenta".

"Embiggened" foi incluída também no dicionário Merriam-Webster e na versão online do Oxford English Dictionary, no ano de 2018.