Por O Dia

Publicado 19/03/2021 19:48 | Atualizado 19/03/2021 19:50

Pelo Instagram, Geraldo Luís revelou alguns detalhes da sua internação nesta sexta-feira. No hospital há 19 dias com coronavírus, o apresentador contou a luta que vem travando contra a doença.



Geraldo contou que chegou a perder 8 quilos desde o início da internação. "Aqui o relógio do tempo muda... Não tem tempo, tem dia após dia. Perdi 8 quilos, pernas fracas. A fisioterapia vem sendo meu maior passo, afetado pulmão e pernas. Lutando em cada passo, saudade dos cheiros, da cama de casa dos cães e gatos. Vontade de vontades Simples que voltarão eu sei. Aprendendo a todo tempo. Não vejo a hora de voltar banho sozinho, sem cadeira e ajuda", começou ele.



O apresentador também revelou que teve 55% dos pulmões comprometidos. "Sobrevivi enquanto muitos estão indo embora, a oração virou mais ainda lei interna em mim. No andar de cima muitos aqui lutam pra sair da entubação, a maioria jovens. Como falei desde primeiro dia...Só quem passa ou passará irar ver como esse vírus é traiçoeiro. Ele suga Tudo do corpo a antes bom. Foram 10 dias de UTI. Tive 55% do pulmão comprometido. A luta agora contra as sequelas que herdamos. Minhas médicas @draludhmilahajjar @stephanie.i.rizk trabalham pra tirar o oxigênio e ver como irei reagir", completou.



Por fim, Geraldo se mostrou confiante e disse que está perto de ser liberado para ir para casa. "Estou perto de cruzar o rio totalmente e voltar pra casa. Não é saudade só de casa...é gratidão e esperança. A cada um de vocês peço que Deus cuide de todos, se cuidem pelo amor e olha que me cuidava mas todos estamos vulneráveis hoje. Pelas orações por sua preocupação, só Jesus pode lhe devolver em dobro", finalizou.