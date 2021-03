Agnaldo Timóteo lança single "Musas dos telejornais" Divulgação

Publicado 25/03/2021

Agnaldo Timóteo, 84, vem respondendo positivamente ao tratamento contra o coronavírus. O cantor está internado na UTI da Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, desde o dia 17 de março. A informação foi divulgada pela família do cantor.

No boletim divulgado nesta quinta-feira, foi informado que: "Agnaldo Timóteo segue internado na UTI, em estado grave, mas vem respondendo positivamente ao tratamento".

No sábado, a assessoria do cantor havia enviado um comunicado informando que o estado de saúde de Agnaldo era grave. "Agnaldo Timóteo segue internado na UTI, em estado grave, desde a sua internação no dia 17 de março. Timóteo vem respondendo positivamente ao tratamento, porém seu quadro clínico é considerado regular", disse o aviso.

O cantor havia tomado a primeira dose da vacina contra o coronavírus há duas semanas.