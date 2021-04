Ney Latorraca AgNews

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 15:54

Ney Latorraca, 76, recebeu, nesta quarta-feira, a segunda dose da vacina contra o coronavírus, no Rio.

Além do ator, outros famosos como Susana Vieira, Carlos Alberto de Nóbrega, Helô Pinheiro, Gal Costa e Chico Buarque também receberam a segunda dose do imunizante.

No mês passado, a novela "Vamp" completou 30 anos e entrou no Globoplay. Na ocasião, Ney relembrou o sucesso da trama. “A novela virou uma febre no país, atingindo todas as faixas etárias, principalmente crianças e adolescentes. As crianças se vestiam de Vlad e Natasha e compravam as figurinhas do álbum que a Editora Globo lançou. Muitas festas infantis tinham elementos desse universo, o bolo com as cores da novela, dentinhos de plástico como lembrança”.