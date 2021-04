Nubia Oliiver Nelson Miranda

Nubia Oliiver comemorou o sucesso do seu perfil no OnlyFans, site de assinatura de conteúdo adulto. A modelo acredita que o lockdown tenha ajudado a impulsionar os cadastros no site.

"Podemos divulgar sem preocupação que uma foto ou revista seja derrubada. Em pouco tempo no OnlyFans já tive resultados incríveis, está bombando. Acredito que, nessas semanas de lockdown, as pessoas estão consumindo mais esse tipo de conteúdo", refletiu Nubia.

Para ela, o site é o ideal para divulgar suas fotos, sem sofrer censura. "Inicialmente o que me fez migrar para o OnlyFans foi o fato do Instagram derrubar fotos do meu perfil oficial @nubiaoliiver e até meu perfil Nubiafeet. A OnlyFans chegou respeitando o trabalho do artista seja em que segmento for", disse.