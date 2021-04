Claudia Rodrigues faz exercícios em praia da Zona Sul do Rio Ag. News

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 18:35

Rio - Claudia Rodrigues, de 50 anos, foi internada em Curitiba nesta terça-feira após dores no corpo. Através das redes sociais, a empresária da atriz, Adriane Bonato, atualizou os fãs sobre o estado de saúde de Rodrigues e gravou um vídeo para explicar que ela sofreu uma lesão na coluna.



"Ontem foram feitos todos os exames e, infelizmente, ela está com uma fissura no ombro e uma inflamação severa nos ligamentos, nos tendões. Isso devido a uma nova lesão na coluna, na C5, que está comprimindo o nervo e, com isso, irradia a dor toda no corpo e no braço", disse.

"Agora ela vai ter que passar por um tratamento, medicações. Ontem ela já tomou uma injeção de corticoide que diminuiu muito a dor e mais quatro remédios por dia agora, além dos seis que ela já toma e daqui a dez dias ela retorna para fazer os exames e ver se foi solucionado o problema. Caso não, aí vamos ver a questão de cirurgia", informou.



Adriane também pediu pensamentos positivos para a atriz ao dizer: "Peço a oração de vocês para que a nossa Fênix consiga se livrar desse pepino mais uma vez".



Na mensagem compartilhada, a empresária explicou como a atriz precisou ser internada. "Claudia Rodrigues foi hospitalizada ontem em Curitiba, com febre, muita dor no corpo e no braço. Ela está bem agora, mas apareceu uma lesão na coluna próxima a C5 que está comprimindo a coluna e o nervo, irradiando dor para o corpo e para o braço. Em decorrência disso, está com inflamação severa nos ligamentos e tendões do ombro e uma pequena fissura no osso. Ela tomou uma injeção de corticoide e vai tomar mais quatro remédios por dia, além dos outros seis que ela toma para a esclerose. Mas os médicos acreditam que isso irá resolver. E, se não resolver, aí terá que fazer cirurgia. Agora é repouso, remédios e fisioterapia. É tratamento intensivo para depois retornar às atividades novamente! Deus no comando! Continuem orando!", completou.