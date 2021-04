Solo 'Caótica' estreia nesta quinta-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 12:02

Rio - O solo "Caótica - uma ótica bem-humorada sobre o meu caos" estreia nesta quinta-feira, às 21h, no YouTube. Serão apenas quatro apresentações, dos dias 8 a 11 de abril. A ‘peça-metragem’ ou 'filme ao vivo’ é interpretado pela atriz Priscila Assum, que também assina o texto, que marca sua estreia como autora.

A comédia conta com a direção de Fabio Strazzer, diretor de Dramaturgia da TV Globo, e com a provocação artística da diretora teatral Duda Maia. O novo trabalho, escrito durante a pandemia, levanta uma reflexão bem-humorada sobre a ansiedade segundo a ótica feminina. A protagonista é uma mulher que se divide em múltiplos papéis e enfrenta uma crise de ansiedade aguda causada pela tentativa de corresponder ao padrão da mulher ideal imposto pela sociedade contemporânea.



“Para essas exibições de Caótica via YouTube, tive a sorte de poder contar com uma equipe que reúne profissionais tanto do audiovisual quanto do teatro. Dessa forma, somamos os recursos que cada um desses veículos nos traz para contar essa história de maneira criativa, divertida e ágil. Nesse momento tão delicado, acho importante levar um pouco de diversão para as pessoas”, acrescenta a autora e atriz Priscila Assum.



SERVIÇO

Estreia: 08 de Abril (5ª feira)



Temporada: 08,09,10 e 11 de Abril



Horário: 21H



Canal: http://bit.ly/3rErQDE



Instagram: @priassum



Gênero: Comédia



Duração: 45 minutos



Classificação Indicativa: 14 anos



Gratuito