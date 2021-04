Foquinha Divulgação

Rio - Sucesso no YouTube e nas redes sociais, Foquinha está também na TV aberta. Fernanda Catania, de 33 anos, se une a equipe de comentaristas de um programa que está dando o que falar: o “Big Brother Brasil 21”. Fã de carteirinha do reality, a jornalista e influenciadora passa a dividir tela com a amiga Ana Clara no “Plantão BBB” para comentar, de forma sincera e descontraída, os bastidores do reality e levar os debates que estão fervendo nas redes sociais para a TV.

“Eu fiquei muito empolgada com o convite. Como jornalista e apresentadora de entretenimento, ser convidada para comentar em um programa sobre ‘BBB’ toda semana, ao vivo e na TV Globo, é realmente um sonho. É a validação do meu trabalho porque me leva para um novo lugar na minha carreira. E estou muito feliz de fazer isso ao lado da Ana Clara, que está arrasando demais. A gente se conhece há um tempo e, para mim, é uma honra estar com ela. Os nossos papos vão ser como os de duas amigas fofocando sobre o BBB na TV”, garante.

Mas falar sobre “BBB” não vai ser novidade para Foquinha. Pelo contrário, ela já aborda o tema nas redes, no YouTube e em parcerias com o Globoplay e a Netflix. Ela acompanha de perto o reality. “É uma edição mais pesada. Ela retrata o nosso cenário de pandemia e de sentimentos mais aflorados. Também traz pautas sociais e isso é natural. É o que está acontecendo no momento, não tem como ignorar”, diz a jornalista, que revela o seu G4 favorito: “Eu ficaria muito feliz se Juliette, Gil, Camilla e João fossem para a final”.

Cultura pop aprofundada

Não é a primeira vez que Foquinha aparece na TV. A jornalista já apresentou festivais no Multishow e participou de programas no GNT. Tudo isso é resultado do sucesso conquistado no YouTube, espaço o qual tem mais de dois milhões de inscritos e aborda cultura pop de forma aprofundada.

“Hoje, as pessoas se informam muito pelo Instagram, sem se aprofundar na notícia e acabam tendo uma opinião rasa sobre os temas. Isso é perigoso. No meu trabalho, pego temas quentes que estão rolando no momento e faço uma pauta mais elaborada e aprofundada. Gosto de trazer a informação completa, mais do que as pessoas possam achar em uma rápida busca no Google, ou olhando no feed do Instagram. Isso vem do meu lado jornalista”, conta.

Foquinha, que foi “aquela adolescente que ficava o dia inteiro assistindo MTV”, não se imaginava trabalhando com cultura e entretenimento. Mas quando começou a trabalhar na área, viu que essa era a sua praia. Em 2015, a criação do programa de entrevistas no YouTube, o “Desafio da Foquinha”, veio da ideia de usar a plataforma como um trampolim para a televisão, mas com o tempo, ela percebeu que podia fazer a diferença na internet mesmo.

“Aos poucos, fui vendo que o YouTube era o caminho. Não precisava ir para TV, eu podia fazer o meu próprio canal. Mas não esperava esse resultado. Lá atrás, eu jamais imaginava porque eu me via no lado tradicional do jornalismo. Eu demorei para entender que eu estava virando a minha própria marca, a minha própria mídia. Demorou para cair essa ficha”, revela.

Entrevistas inesquecíveis

Das muitas entrevistas nacionais e internacionais que já fez, Foquinha guarda algumas com carinho no coração. “A do Ed Sheeran foi um divisor de águas no canal porque repercutiu muito e me rendeu bastante exposição, além de ter conseguido fazer o que mais gosto: tirar o entrevistado da zona de conforto e obter alguma resposta inesperada do artista”, conta a jornalista, que destaca também as conversas com Dua Lipa e com os atores de “La Casa de Papel”.

Ela ainda deseja gravar com nomes como Cardi B, Billie Eilish e Rihanna, além da brasileira Anitta. “A gente se conhece e eu já entrevistei a Anitta milhares de vezes para outros veículos, mas para o meu canal, ainda não. Essa daí tem que rolar, todo mundo pede”, finaliza Foquinha.

Podcast com namorado

Além do YouTube e da participação no “Plantão BBB”, Foquinha também tem um podcast com o próprio namorado, André Brandt. Desde 2019, eles produzem o “Donos da Razão”, que fala sobre assuntos da vida pessoal dos dois. “É engraçado porque a gente já passa o dia inteiro juntos, ainda mais na pandemia, mas a gente se dá tão bem que o podcast se torna algo especial. A gente está sempre na correria de trabalho e o podcast é aquele momento que a gente fala de amenidades, sem preocupações. E lá é 100% exposição da minha vida pessoal”, brinca Foquinha.

* Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa