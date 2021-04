Marcelo Adnet Globo/Estevam Avellar

Por Juliana Pimenta

Publicado 06/04/2021 09:12 | Atualizado 06/04/2021 09:50

Rio - Mais do que nunca, o 'Big Brother Brasil' é o produto de maior sucesso da Globo. Além de movimentar as noites da emissora, o reality - que já conta com extensões diárias no Globoplay - acaba de ganhar mais um programa na grade. Apresentado por Ana Clara, o 'Plantão BBB' vai ao ar ao vivo, de segunda a sexta, após o Jornal Hoje, e debate temas pertinentes à dinâmica do jogo.

fotogaleria



Além da ex-BBB, a atração também conta com comentaristas que são fãs do reality: o comediante Marcelo Adnet, a apresentadora Foquinha, as influenciadoras digitais Pequena Lo e Thamirys Borsan e a jornalista Maíra Azevedo. Confira a relação de cada comentarista com o reality e as expectativas de cada um sobre o nome programa:



Marcelo Adnet: "A minha relação com o 'BBB' começou através da minha mãe, que é muito fã desde a primeira edição. Eu chegava em casa, ouvia as tretas e discussões dos participantes e dizia: 'Mãe, pelo amor de Deus, eu estou morando com essas pessoas'. Acho que o 'BBB' evoluiu com a sociedade e, nos últimos anos, passou a ter uma visão mais moderna de jogo: a sociedade brasileira assiste suas transformações por meio do programa. Os conflitos da casa representam os conflitos que vivemos. O 'BBB' acaba sendo um microcosmo disso tudo. É entretenimento. Fico muito feliz por poder participar ao vivo do programa, da minha casa, continuando nessas soluções de quarentena. A cultura agora é importantíssima. Vai ser muito legal poder falar com o público, ao vivo, sobre um produto que todo mundo está vendo. Tenho certeza de que vai ser um programa muito divertido".



Foquinha: "Eu sempre fui a louca do 'BBB'. Assisto desde a primeira edição! Acho que uma das coisas que eu mais gosto de assistir é reality show, então se eu pudesse ficaria o dia todo assistindo. Eu sou aquele tipo que fica se imaginando dentro do programa: quem eu seria, de quem eu seria amiga, o que eu faria naquelas situações, o mico que pagaria nas provas (risos)... E amo ver um fogo no parquinho, claro! Então vai ser bem quente! Um programa sobre 'BBB' feito por quem ama 'BBB'. Quem é fã do programa não pode perder!"



Pequena Lo: "Eu acompanho desde o 'BBB 7'. Eu sempre gostei de assistir, mas de 2019 para cá eu passei a comentar mais sobre nas minhas redes sociais, postar memes, dublar falas dos brothers da casa. E eu sou aquela pessoa que torce para quem eu me identifico lá dentro e comento com os amigos, além do público que me assiste. Já comento o programa nas minhas redes sociais, mas não imaginava que seria convidada e me tornaria uma comentarista oficial na TV Globo".



Thamirys Borsan: "Sou fã do tipo fanática mesmo. E isso é desde que 'BBB' existe. Uma das minhas lembranças mais antigas sou eu feliz comemorando a final do 'BBB 1', com o Bambam campeão. Lembro de ficar de castigo por ligar nas votações e a conta de telefone vir bem mais cara. Nunca deixei de assistir ao programa, minhas amigas já sabem que nessa época eu sou 100% para o 'BBB'. O 'Plantão BBB' é aquele momento que o público vai ter pra criar teorias e acalmar a ansiedade antes de cada dinâmica".



Tia Má: "Sou 'bbbzeira' raiz! Acompanho desde o primeiro, enquanto estava na faculdade. Lembro de pedir ao professor para liberar mais cedo em dia de eliminação. Adorava! Assisto 'BBB' desde quando as pessoas escondiam que adoravam dar uma espiadinha! Quando fiquei sabendo que estavam pensando em meu nome por um comentário de Boninho nas redes sociais, fiquei louca. Parecia até que eu era a líder da semana (risos). Agora é oficial, fazendo o que eu e um monte de gente adora, mas não assume: tomando conta da vida alheia (risos)". Além da ex-BBB, a atração também conta com comentaristas que são fãs do reality: o comediante Marcelo Adnet, a apresentadora Foquinha, as influenciadoras digitais Pequena Lo e Thamirys Borsan e a jornalista Maíra Azevedo. Confira a relação de cada comentarista com o reality e as expectativas de cada um sobre o nome programa:Marcelo Adnet: "A minha relação com o 'BBB' começou através da minha mãe, que é muito fã desde a primeira edição. Eu chegava em casa, ouvia as tretas e discussões dos participantes e dizia: 'Mãe, pelo amor de Deus, eu estou morando com essas pessoas'. Acho que o 'BBB' evoluiu com a sociedade e, nos últimos anos, passou a ter uma visão mais moderna de jogo: a sociedade brasileira assiste suas transformações por meio do programa. Os conflitos da casa representam os conflitos que vivemos. O 'BBB' acaba sendo um microcosmo disso tudo. É entretenimento. Fico muito feliz por poder participar ao vivo do programa, da minha casa, continuando nessas soluções de quarentena. A cultura agora é importantíssima. Vai ser muito legal poder falar com o público, ao vivo, sobre um produto que todo mundo está vendo. Tenho certeza de que vai ser um programa muito divertido".Foquinha: "Eu sempre fui a louca do 'BBB'. Assisto desde a primeira edição! Acho que uma das coisas que eu mais gosto de assistir é reality show, então se eu pudesse ficaria o dia todo assistindo. Eu sou aquele tipo que fica se imaginando dentro do programa: quem eu seria, de quem eu seria amiga, o que eu faria naquelas situações, o mico que pagaria nas provas (risos)... E amo ver um fogo no parquinho, claro! Então vai ser bem quente! Um programa sobre 'BBB' feito por quem ama 'BBB'. Quem é fã do programa não pode perder!"Pequena Lo: "Eu acompanho desde o 'BBB 7'. Eu sempre gostei de assistir, mas de 2019 para cá eu passei a comentar mais sobre nas minhas redes sociais, postar memes, dublar falas dos brothers da casa. E eu sou aquela pessoa que torce para quem eu me identifico lá dentro e comento com os amigos, além do público que me assiste. Já comento o programa nas minhas redes sociais, mas não imaginava que seria convidada e me tornaria uma comentarista oficial na TV Globo".Thamirys Borsan: "Sou fã do tipo fanática mesmo. E isso é desde que 'BBB' existe. Uma das minhas lembranças mais antigas sou eu feliz comemorando a final do 'BBB 1', com o Bambam campeão. Lembro de ficar de castigo por ligar nas votações e a conta de telefone vir bem mais cara. Nunca deixei de assistir ao programa, minhas amigas já sabem que nessa época eu sou 100% para o 'BBB'. O 'Plantão BBB' é aquele momento que o público vai ter pra criar teorias e acalmar a ansiedade antes de cada dinâmica".Tia Má: "Sou 'bbbzeira' raiz! Acompanho desde o primeiro, enquanto estava na faculdade. Lembro de pedir ao professor para liberar mais cedo em dia de eliminação. Adorava! Assisto 'BBB' desde quando as pessoas escondiam que adoravam dar uma espiadinha! Quando fiquei sabendo que estavam pensando em meu nome por um comentário de Boninho nas redes sociais, fiquei louca. Parecia até que eu era a líder da semana (risos). Agora é oficial, fazendo o que eu e um monte de gente adora, mas não assume: tomando conta da vida alheia (risos)".

Publicidade

Paredão

Caio, Gil ou Rodolffo: quem deve ser eliminado? Reprodução

Mas apesar da estreia do novo programa, o tema que dominou as redes sociais foi, mais uma vez, a eliminação desta terça-feira. No paredão estão Caio, Gil e Rodolffo. De um lado, Gil se sente enfraquecido pela eliminação de Sarah, sua principal aliada, na semana passada e por enfrentar duas torcidas ao mesmo tempo. Do outro lado, Caio e Rodolffo, acreditam que, por serem parceiros no jogo, têm vantagem sobre Gil.



Mas, de acordo com enquete realizada no site do DIA, parece que a briga dos Bastiões é entre eles mesmos. Disparado em terceiro lugar, Gil aparece com apenas 15,9% das intenções de voto. Já Rodolffo ainda é o mais cotado para deixar a casa, com 54,1% dos votos. Enquanto isso, Caio tem 30% das intenções de voto.