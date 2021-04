Paulo Gustavo e o marido, Thales Bretas Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 18:21 | Atualizado 09/04/2021 18:24

Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, fez uma publicação nas redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do humorista. Paulo está internado desde o dia 13 de março, com coronavírus.

"O Paulo Gustavo tem passado por procedimentos importantes pra fazer seus pulmões melhorarem. Equipes médicas muito envolvidas, os melhores profissionais atuando prontamente para que ele recupere logo", começou o texto.

O dermatologista também aproveitou a publicação para agradecer à equipe responsável por cuidar de Paulo Gustavo e, também, falar sobre a luta do humorista pela vida. "Agradeço muito a eles e às equipes de enfermagem, fisioterapia e serviços gerais, que trabalham incansavelmente dedicadas a salvar não só vidas como almas. A melhora do PG, como de muitos pacientes com Covid grave, tem seus altos e baixos, momentos tensos e outros de comemoração. Mas ele segue como um guerreiro, lutando pra passar por tudo e se manter forte, pronto pra próxima!", escreveu.

Por fim, Thales se mostrou esperançoso com a recuperação do marido. "E assim que eu me sinto também: com fé, confiante na medicina, e entregue às próximas emoções e decepções. De uma coisa tenho convicção: todos, inclusive e especialmente eu, estamos fazendo de tudo pra trazer ele de volta para casa! Ele tem uma missão tão bonita na Terra! Ajudou e ajuda tanta gente! Tenho certeza que Deus quer ver a continuidade desse trabalho incrível, e que essa recuperação seja breve e milagrosa, pra termos nosso ídolo e meu amor da vida bem de novo!", publicou.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)

Na publicação anterior a essa, Thales havia informado que Paulo precisou tomar bolsas de sangue e pediu doações aos seguidores. "Sabemos que, por causa da Ecmo (circulação extracorporea em membrana, que é o pulmão artificial) ele tem que ficar anticoagulado, [isso faz com que ele] perca um pouco de sangue e, por isso, precisou tomar algumas bolsas de sangue", escreveu.

"Assim como ele, certamente milhares de pessoas estão precisando de sangue nos hospitais, e a pandemia dificulta as doações, pelo medo de sair e se expor. Mas os bancos de sangue estão tomando as medidas de cuidado necessárias! E o Brasil e o mundo estão precisando muito de doações, e não podem esperar", acrescentou.