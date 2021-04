Paulo Gustavo Reprodução

Publicado 11/04/2021

Internado há quase um mês em um hospital da Zona Sul do Rio, Paulo Gustavo segue em terapia intensiva após ser diagnosticado com Covid-19. Em novo boletim divulgado neste domingo, a equipe médica diz que a situação do humorista é crítica.

"Internado desde 13 de Março, no Rio de Janeiro, com quadro de COVID-19, Paulo Gustavo segue em terapia intensiva e apresenta sinais de gravidade. As diversas complicações pulmonares já demandaram procedimentos invasivos como broncoscopias, pleuroscopias e colocação de dispositivos intrapulmonares", começa o boletim.

"Hoje, a equipe médica esclarece que: Às fístulas bronco-pleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vêm respondendo, de certa forma satisfatória, à reposição dos fatores da coagulação deficitários. A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação. Todos os equipamentos necessários para o suporte da vida, como a ventilação mecânica e a ECMO continuam sendo necessários”.

Nas redes sociais, Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, compartilhou o boletim médico juntamente com um desabafo.

Em uma imagem do casal no santuário de Fátima, em Portugal, Thales escreveu: "E a Nossa Senhora tenho recorrido muito nesses dias difíceis. O quadro clínico do meu amor @paulogustavo31 está difícil, mas para ele nada é impossível, e nem pra Ele, nosso Deus, e essa dupla poderosa vai trazer ele de volta pra casa".

