Publicado 17/04/2021 15:45

Rio - Mesmo sem estar presente, Meghan Markle está acompanhando o funeral do Príncipe Philip da sua casa nos Estados Unidos. Segundo informações da People, ela gostaria de ter comparecido à cerimônica com o marido, príncipe Harry, mas não teve liberação dos médicos por estar grávida.

Ela enviou, junto ao marido, uma coroa de flores para o Duque de Edimburgo, que morreu aos 99 anos, projetada por Willow Crossley, florista que também trabalhou com o casal no batizado do filho mais velho, Archie.

O arranjo foi feito pensando nos detalhes, com flores locais e inclusão da Acanthus mollis, a flor nacional da Grécia, para representar a herança do Príncipe Philip e Eryngium (azevinho do mar), para representar os Royal Marines, onde Philip serviu. O cartão que acompanha a coroa foi escrito à mão pela própria Meghan.

Harry viajou para o Reino Unido para acompanhar o funeral. É a primeira vez que ele tem contato pessoal com os membros da Família Real desde a sua entrevista, ao lado de Meghan, para Oprah Winfrey, que causou um escândalo no Reino Unido.