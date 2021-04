Fernanda Lima Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 16:02 | Atualizado 20/04/2021 16:03

A web pirou após uma declaração de Fernanda Lima sobre Rodrigo Hilbert no "Fantástico". Na entrevista, a apresentadora disse que o marido havia construído uma capela no sítio onde a família mora para eles casarem. A repercussão da fala foi imensa e várias pessoas se impressionaram com o "faz tudo" que é Rodrigo, mas parece que as pessoas entenderam errado.

fotogaleria

Publicidade

Durante uma entrevista ao programa "Timeline", da Rádio Gaúcha, Fernanda explicou o que de verdade aconteceu. “É preciso dizer que, no 'Fantástico', quando eu falei que o Rodrigo construiu a capela e me pediu em casamento, eu não falei que ele fez com as próprias mãos. Eu falei que ele construiu, mas, na verdade, como quando a gente constrói uma casa, a gente chama outras pessoas”, afirmou.



Fernanda Lima ainda garantiu que as pessoas entenderam errado sua fala: “Eu não falei que ele construiu com as próprias mãos cada tijolo, pintou e tal. Não foi isso que eu disse, vocês que entenderam assim. Tem uma coisa importante de falar também que é: a gente nunca está sozinho. Estou falando por ele, de repente ele vai ouvir e nem vai gostar do que eu estou falando. Mas é importante lembrar que tem outras pessoas, parceiros, amigos que podem colaborar para esses projetos".



Publicidade

"A gente se casou durante a pandemia, foi pequenininho. Tinham três amigos nossos e os funcionários que moram lá no sítio e estavam com a gente, eles me ajudaram a preparar a surpresa", finalizou.