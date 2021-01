Família passava de carro pela região quando homens armados que fugiam da Serrinha tentaram roubar o veículo Reprodução / TV Globo

Por YURI EIRAS E ANDERSON JUSTINO

Publicado 12/01/2021 11:23 | Atualizado 12/01/2021 18:09





O pai, identificado como Flávio Miranda, levou a esposa de carro para o trabalho no início da manhã e voltava para casa com o filho, quando homens armados que fugiam de uma operação policial roubaram o veículo. O confronto aconteceu na Rua Agrário Menezes, em Vicente de Carvalho, a 200 metros da casa da família. Segundo os familiares, Flávio e o filho Rafael foram feitos de escudo humano por um dos bandidos, quando os policiais atiraram.



Segundo a Polícia Militar, um suspeito foi morto em confronto com os policiais e outro baleado. O ferido, sob custódia, também foi encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas. Um tio do menino Rafael Capela, revoltado com a ação criminosa, chegou a avançar até a viatura da Polícia Militar para confrontar o suspeito.



Familiares pedem doação no Hemorio

Flávio Miranda, pai de Rafael, publicou nas redes sociais um vídeo pedindo doações de qualquer tipo sanguíneo no Hemorio. Muito emocionado, Flávio segue no Getúlio Vargas, acompanhando a criança. "Eu peço a todos que estejam no Hemorio em massa doar sangue, porque meu filho só tem sete anos e foi baleado. Está em estado crítico. Eu peço a Deus, do fundo do coração, quem é pai, quem não é, de atender esse apelo de doar sangue", pediu Flávio, abalado.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, por meio da Subsecretaria de Vitimados, acompanha a família da criança. A equipe psicossocial foi acionada pelos próprios familiares do menino, que entraram em contato solicitando atendimento. A assistente social da pasta já está no Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Região vive disputa de facções criminosas

A operação do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM) no Morro da Serrinha começou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. A região de Vicente de Carvalho e Madureira vive clima tenso desde o início do ano. No último dia 8, traficantes do Morro do Juramento invadiram parte do Complexo da Serrinha. Segundo moradores, uma idosa foi baleada dentro de casa. Na ocasião, ela foi socorrida para Hospital Getúlio Vargas por um tio do menino Rafael, ferido nesta terça-feira em outro confronto no bairro, desta vez entre criminosos e policiais militares.

Polícia Militar: 'criminosos sequestraram o automóvel'

Em nota, a Polícia Militar informou: "equipes do 2° Comando de Policiamento de Área (CPA) realizam uma ampla ação para reprimir o crime organizado na Comunidade da Serrinha, em Madureira. A região passa por uma disputa entre quadrilhas de criminosos rivais desde a semana passada e a Polícia Militar atua para estabilizar o perímetro desde então".

"Na face contrária ao maciço que abriga a Serrinha, está localizada a Comunidade do Juramento, em Vicente de Carvalho. Equipes do 9° BPM (Rocha Miranda) reforçavam o policiamento nesta região quando foram atacadas dos disparos de arma de fogo realizados por criminosos de dentro de um carro. Houve confronto e um dos suspeitos foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Um segundo homem foi preso e uma arma apreendida".

"Uma criança, que estava no interior do veículo acompanhada de seu pai, foi atingida na perna e socorrida pelos policiais militares ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Informações preliminares dão conta de que os criminosos sequestraram o automóvel para fugir da ação de cerco à comunidade.

O policiamento segue reforçado no local do incidente e a ocorrência em andamento".