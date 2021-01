Por Yuri Eiras

Publicado 12/01/2021 12:55 | Atualizado 12/01/2021 13:27

Rio - Familiares do menino Rafael Capela da Silva Gabriel, 7 anos, baleado durante confronto em Vicente de Carvalho , pedem doação de sangue no Hemorio. A criança foi atingida na região pélvica e passou por cirurgia durante a manhã no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O estado é considerado grave.Flávio Miranda, pai de Rafael, publicou nas redes sociais um vídeo pedindo doações de qualquer tipo sanguíneo no Hemorio. Muito emocionado, Flávio segue no Getúlio Vargas, acompanhando a criança. "Eu peço a todos que estejam no Hemorio em massa doar sangue, porque meu filho só tem sete anos e foi baleado. Está em estado crítico. Eu peço a Deus, do fundo do coração, quem é pai, quem não é, de atender esse apelo de doar sangue", pediu Flávio, abalado.