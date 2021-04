Negra Li Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 21:55

Em um vídeo no Instagram, Negra Li falou sobre seu processo de se redescobrir após a separação, no ano passado. Na conversa com os seguidores, a cantora revelou por quais mudanças passou após 14 anos de casada.

"Preciso falar com vocês sobre isso, sobre como me redescobri, me transformei, encontrei minha sexualidade, meu prazer. Antes eu achava que sexo era a dois, precisava de mais alguém. Quando me separei, já não tinha mais e toda vez eu queria. Fiquei 14 anos com alguém e me deparei sozinha. Aí fiz 40 anos e virei uma loba", brincou.



A cantora ainda explicou que a criação conservadora fez com que ela crescesse com tais pensamentos. "Fui criada por pais evangélicos e pra mim essa coisa de se tocar, falar sobre sexo era um tabu. Quando descobri como é bom a gente conhecer nosso corpo, nosso prazer, o que a gente gosta... Uma das melhores experiências da minha vida foi fazer amor comigo mesma."