A TV Globo voltará a produzir o reality 'No Limite' em 2021. Divulgação/ TV Globo

Por iG

Publicado 23/04/2021 19:15 | Atualizado 23/04/2021 19:16

Os fãs de reality show já estão órfãos por antecedência com o fim do "BBB 21", a boa notícia que é "No Limite" estreará sua nova edição logo depois e, como já sabemos, os participantes serão todos ex-BBBs.

O apresentador André Marques publicou um vídeo em seu Instagram dizendo que neste domingo (25), os nomes dos participantes serão anunciados a partir dos intervalos do programa "Domingão do Faustão" na TV Globo.