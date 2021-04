Marcos Sacramento Divulgação

24/04/2021

Rio - "Crônicas do Apartamento 20" é o novo trabalho audiovisual do cantor e compositor Marcos Sacramento, com lançamento neste sábado, às 21h, no YouTube do artista. No dia 26, Sacramento faz uma live musical no mesmo canal, onde interpreta as canções do projeto, também disponíveis nas plataformas digitais.

Concebido e realizado durante a pandemia, Crônicas do Apartamento 20 foi idealizado por Sacramento durante rigorosa quarentena. Trancado em seu apê no alto do bairro de Santa Teresa, com acesso ao vasto avarandado que o coloca diariamente diante do belo visual do centro e da zona norte do Rio, o misto de confinamento com a perspectiva libertária da paisagem teve um impacto tão perturbador quanto criativo.

As ideias surgiram como um turbilhão. Bagulho Sinistro, Roda Presa, Morcego e Melodia Triste são alguns dos títulos que ilustram a apreensão inspirativa do artista. Em versos como “Na varanda, no barulho / é sinistro o bagulho” ou “O sistema bagunçou / me dá um cadinho de oxigênio aí”, ou ainda, “que perigo! / se estás resfriado, amigo / não chegue perto de mim” traduzem o inusitado estado de espírito de toda uma civilização.

Por outro lado, Gatos Solitários, Todos os Cantos, Na Cama e O Tempo emprestam respiro à resignação e à presença invencível dos afetos: “vejo o samba no farol da luz dos dias / canto de noite iluminado pelos guias” ou “pairam sobre a varanda estrelas míticas (...) / gritam com seus sinais de fumaça / que a vida é infinita / que ela vai continuar”. Tudo repleto de suingue e poética, porque estes estão sempre por perto quando mais se precisa deles.

Letras e músicas que condensam pavor e esperança, samba e hip hop, bossa e beats sobre um groove que absorve as entranhas das estranhezas e espelham um cotidiano em desconstrução vislumbravam um roteiro homogêneo de forte apelo sonoro e visual. Era urgente transformar as músicas em imagens que pudessem expressar aquele momento único na história da humanidade. Música, cinema, tecnologia e videoarte como antídoto para um tempo de incertezas.

Sacramento recrutou o cineasta Daniel Lobo para tocar o projeto que já se configurava como um “álbum visual”. A direção musical e os arranjos ficaram a cargo de Daniel Vasques. O vídeo piloto Quatro Movimentos de Uma Quarentena Sem Fim, com 14 minutos de duração, foi o embrião do projeto, lançado no YouTube no final de 2020.

Contemplado pela Lei Aldir Blanc, o projeto evoluiu para o Crônicas do Apartamento 20, com clipes de onze músicas e 32 minutos de duração. Contemporâneo, angustiado, vanguardista, esperançado, transbordante de urgência. Ou nas palavras do músico e parceiro Paulo Baiano: “a primeira obra-prima quarentênica de 2021”.

O projeto foi subsidiado pelo Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc.