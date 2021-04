Romulo Estrela reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 18:56 | Atualizado 24/04/2021 18:57

Aiiii, papai! Romulo Estrela levou deixou seus seguidores babando ao compartilhar, nada mais, nada menos, que um ensaio fotográfico de Cristiano, seu personagem na segunda temporada de "Verdades Secretas", da Globo. Além de apresentar o rapaz, o ator mostrou o novo corte de cabelo e o tanquinho sarado.

O galã de 37 anos surgiu com o corpo megasarado e com o cabelo raspado, levando fãs à loucura. O nome de Romulo, inclusive, ficou entre os assuntos mais comentados do dia do Twitter. "Mais um personagem, mais um trabalho que me empolga e me motiva. Cristiano tá 'ON' e só esperando as gravações de 'Verdades Secretas 2' começarem. Quem mais aí tá nessa expectativa?", legendou ele.