Viih Tube e a mãe, Viviane Tube Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 21:20

Na reta final do "Big Brother Brasil 21", da Globo, os ânimos estão cada vez mais exaltados dentre e fora da casa! Que o diga a mãe de Viih Tube, Viviane Mara. Ela decidiu defender a filha das constantes críticas que recebe nas redes sociais. No Instagram, além de falar da rejeição da filjha, ela comparou a influencer com Juliette e exaltou o carisma de Viih entre os participantes do game.



"A Juliette, coitada, foi arrebentada. Leva chibatada de todo mundo e ela vai lá e lambe a pessoa. E daí? A Viih ainda é querida pela casa, e vai e gruda na pessoa. E a Juliette? Nem é querida e vai e gruda na pessoa. São pontos de vista diferentes", disse.



Viviane ainda defendeu a filha das acusações de falsidade por parte do público, explicando que ela sempre é verdadeira. "Muita gente vem até o meu perfil chamar a Viih de cobra, de falsa, e, em primeiro lugar, não tem cabimento chamar ela de cobra. Onde ela é cobra? Isso é algo que estão inventando pra queimar ela. Sobre ser falsiane, ela poderia até passar essa impressão se não fosse verdade as coisas que ela tá falando. Ela é família e vai tentar achar algo ali dentro que lembre a família dela", disse ela, ressaltando o fato da jovem ter chamado Caio e Pocah de pai e mãe na casa.



Ela anda pontuou que, como mãe, é complicado ver a filha passando por tantos ataques nas redes sociais. "Eu estou um pouco nervosa e estranha porque eu não imaginava esse momento, de as pessoas quererem uma rejeição da Viih. Você que é mãe deve saber o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. É muito difícil, gente, mexer com filho. Não quero discutir o jogo, mas quero dizer meu ponto de vista como mãe", desabafou.



