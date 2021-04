Gretchen Reprodução

Publicado 29/04/2021 17:00 | Atualizado 29/04/2021 17:01

Recentemente, Gretchen entrou na moda de Anitta e publicou uma imagem na qual aparece em frente a um ônibus, com uma camisa escrita "Garota do Pará", fazendo referência à divulgação de "Girl From Rio" da cantora. Na publicação, a eterna rainha do rebolado recebeu uma série de comentários maldosos por causa da sua idade.

Na mesma rede social, Gretchen rebateu esses comentários. "Que pena, né, gente? Que tem tanta gente pequena por aí. Eu fiz aquele post de garota do Pará, aí sempre tem aquelas mulheres tristes, infelizes e recalcadas que escrevem: 'garota?' Eu vou ser sempre garota, até o dia que eu morrer", explicou.



Gretchen também fez questão de explicar que idade é apenas um número. "A garota está dentro da cabeça e do coração da gente, e não da identidade. Então, sim, eu sou garota do Pará, sou garota do Brasil e de onde eu quiser, porque eu sempre vou ser garota. porque a minha idade está dentro da minha cabeça, do meu coração, e não do meu documento".

