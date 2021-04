Cenas de Girl From Rio, clipe de Anitta Reporter 03

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 10:24

Rio - O aguardado clipe de 'Girl From Rio' já está entre nós! O projeto tem como tema o Rio de Janeiro sob a perspectiva da Anitta e não somente sobre os encantos turísticos conhecidos mundialmente. Nessa faixa e clipe, Anitta fala sobre aspectos que ela viu e vivenciou durante toda a sua vida. Essa é também uma de suas músicas e vídeos mais pessoais e biográficos.

Em um dos versos, Anitta comenta a descoberta de um novo irmão e no clipe a cantora traz integrantes da sua família. A direção do filme é de Giovanni Bianco e a música foi composta e produzida em conjunto com Stargate, RAYE e Gale.

