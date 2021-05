Leão Lobo Reprodução

Leão Lobo revelou, nesta segunda-feira, que já teve um relacionamento com um serial killer. Em uma entrevista para o canal "Intervenção", o apresentador disse que descobriu que o homem era matador de criança pela TV.

“Minhas vidas tem umas coisas estranhas. Hoje mesmo eu estava me lembrando de uma coisa muito pesada. Uma coisa triste que aconteceu. De uma pessoa que eu namorei e na verdade era um assassino de crianças e era um rapaz que parecia um anjo assim”, explicou.

“Ele tinha os cabelinhos cacheados, loirinho, o olho azul assim, que brilhava assim. Era farmacêutico. Por isso, ele botava chumbinho, misturava com outras coisas, e dava para as crianças na bala, no bombom né? E as crianças morriam. Ele matou quase todas as crianças da rua onde morava”, explicou.

Leão Lobo disse que ficou desnorteado quando descobriu. “Eu soube isso, no ar, ao vivo. Entrou um noticiário, a notícia de um matador de crianças numa rua daqui da zona leste de São Paulo e era meu namorado. E eu fiquei assim, completamente atônito. Não conseguia nem voltar para o ar”, completou.

“Na época eu tinha a minha filhinha, já pequenininha, e ele vivia dizendo que queria conhecer minha filhinha. E eu dizia, que um dia... Quem sabe? Esse rapaz ficou preso, acabou falecendo. Que eu fiquei sabendo depois no presídio. Uma coisa terrível”.