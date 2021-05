Cleo Reprodução

Publicado 04/05/2021 16:30 | Atualizado 04/05/2021 16:31

Cleo surpreendeu os seguidores ao publicar uma foto, nesta terça-feira, nas redes sociais. No Instagram, a atriz posou com uma vestido brilhoso prateado.

Com uma pose poderosa, Cleo escreveu na legenda: "Um dia eu tô de moletom no outro...".







Recentemente, Cleo usou as redes sociais para falar sobre a trajetória de Fiuk no "BBB 21". O cantor está na final do reality e, segundo a irmã, é o orgulho da família. “A gente está tão feliz porque ele superou tudo. Eu consegui entender o que ele estava falando quando ele dizia que ele achava que aquilo ia ser um estímulo para ele crescer, para ele conquistar novos horizontes dentro dele mesmo como artista, como pessoa. Eu fico tão feliz por ele”, disse Cleo nos Stories, do Instagram.