Marcela MCGowan curte final de semana romântico com a namorada, a cantora Luiza, em trailer em Campos do Jordão, no interior de São Paulo Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 09:44

Rio - A ex-BBB Marcela MCGowan e a cantora sertaneja Luiza, que faz dupla com Maurílio, curtiram o final de semana em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. As duas se hospedaram em um trailer e registraram a experiência nas redes sociais.

A família de Marcela também estava presente na viagem. A irmã de Marcela, Mariane MCGowan, os sobrinhos, o irmão, Enzo, e a mãe de Marcela, Josiane Olmedo, também estavam no trailer comemorando o Dia das Mães.