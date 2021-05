Kady Kyle, de ’Eu, a Patroa e as Crianças’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 08:55

Rio - A atriz Parker McKenna Posey, de 25 anos, conhecida por interpretar a personagem Kady Kyle no seriado "Eu, a Patroa e as Crianças" deu à luz sua primeira filha.

fotogaleria

Publicidade

Ela anunciou no nascimento da bebê nesta segunda-feira, no Instagram. Parker havia mantido a gestação em segredo, mas postou um vídeo com momentos da gravidez nas redes sociais para anunciar o nascimento da filha. "Mãe da Harley! Minha maior benção até agora, eu amo ser sua mãe", escreveu na legenda da publicação. No vídeo, Parker mostra momentos como o chá de revelação e o parto.

O seriado "Eu, a Patroa e as Crianças" foi exibida entre 2001 e 2005. A série também foi exibida no Brasil pelo SBT, Sony, Disney Channel e Comedy Central.