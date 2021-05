Marisa Orth fala que os portugueses ficaram horrorizados porque ela posou nua Reprodução/Instagram

Publicado 12/05/2021 19:28 | Atualizado 12/05/2021 19:29

Nesta quarta-feira, Marisa Orth usou as redes sociais para fazer um alerta aos seguidores. No Instagram, a atriz contou que foi mais uma vítima de um golpe virtual. Nos vídeos, a artista diz que tinha um número se passando por ela e pediu para as pessoas denunciarem.

“Pessoal, eu serei rápida, telefone hackeado, eu vou colocar o número aqui, tem gente se passando por mim. Se você receber uma mensagem desse número, denuncia”, disse.



Já na legenda da publicação, Marisa mostrou indignação. “Outro número se passando por mim. É bandidagem tá?”.



