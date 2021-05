Neymar e Bruna Marquezine se separam. Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 13/05/2021 18:30

Bruna Marquezine não respondeu mensagem deixada por mãe de Neymar, Nadine Gonçalves , em sua rede social. A ex-sogra da atriz havia comentado em uma postagem de dia das mães.



O recade deixado na publicação de Marquezine não foi nem curtido. Nadine deixou um “feliz dia das mães” junto a um emoji de beijo em uma foto onde Bruna aparece com sua mãe, postada no domingo.

O comentário rendeu uma série de reações de fãs do antigo casal “Brumar” que ergueram hashtags falando sobre o casal dentro das redes sociais. Porém, a falta de resposta de Marquezine fez com que eles ficassem decepcionados. "Tanta expectativa para nada. A Bruna nem respondeu”, desabafou uma admiradora da dupla. “Toda hora eu vou lá olhar para ver se a Bruna pelo menos curtiu, mas nada”, foram algum dos comentários encontrados.



Porém, no comentário da mãe de Neymar, alguns outros seguidores a responderam com críticas do tipo “nunca gostou e quer ser amiga?”, devido a polêmicas antigas que diziam que Nadine nunca havia apoiado o relacionamento dos dois.

Neymar e Bruna Marquezine , somando os términos, ficaram juntos por seis anos, rompendo de vez em 2018. A atriz hoje namora Enzo Celulari e o jogador permanece solteiro.