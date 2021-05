Mumuzinho exibe novo visual em clipe Reprodução

Publicado 14/05/2021 08:15

Rio - Mumuzinho lançou o clipe de sua música em parceria com Matheus e Kauan, "Tomara", nesta quinta-feira. Os fãs logo repararam no novo visual do cantor e fizeram várias comparações nas redes sociais.

Algumas pessoas chegaram a comparar Mumu com Bruno Mars. Outras disseram que ele estava parecido com BNegão. "Senti uma inspiração no Bruno Mars. Mas estou ansioso pelo resultado.Acho que vai ficar muito divertido de assistir e ouvir", disse uma pessoa. "Eita! BNegão está diferente", brincou outro internauta.