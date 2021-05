Casal Yadinho faz sucesso nas redes sociais Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 12:47 | Atualizado 14/05/2021 12:51

Rio - O amor venceu! Depois de muitos flertes e investidas na comunidade de Counter-Strike: Global Offensive, os gamers Lindinho e Yayah se encontraram em uma live e o tão esperado beijo acabou rolando. Os fãs ficaram tão animados com o selinho dos dois, que o assunto viralizou e ficou entre os tópicos mais comentados do mundo no Twitter.

Astralis e Natus Vincere, duas organizações relacionadas ao universo do CS:GO, postaram sobre o beijo. "Yayah do Paraguai e Lindinho do Brasil são streamers e finalmente se conheceram pessoalmente, se beijaram e enviaram ondas de amor e emoção para a comunidade gamer sul-americana. Costumamos usar esta plataforma para falar sobre nós mesmos, mas amamos jogos e amamos como isso pode unir as pessoas. Tudo nesta história é fofo", explicou a legenda no Instagram da Astralis.



Neymar, que adora CS:GO, e o youtuber Felipe Neto também fizeram postagens sobre o casal #Yadinho. Os gamers apareceram até mesmo no quadro "Nuvem de Palavras", exibido no programa "Encontro com Fátima Bernardes".

#YADINHO é amor sim.



(agora entendi o que que é) — Felipe Neto (@felipeneto) May 14, 2021

Não me pergunte o porque mas #YADINHO — Neymar Jr (@neymarjr) May 14, 2021