Rio - A palestra “Empreendedorismo Gamer”, promovida pelo Espaço Conceito BB, será realizada neste sábado, às 14h, no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBBRJ), com transmissão pelo YouTube. Durante a palestra, Ana Xisdê falará como empreender no universo dos jogos digitais e sobre os desafios de uma carreira como gamer. De acordo com um relatório da consultoria DFC Intelligence, três bilhões de pessoas jogam games no mundo.



No país, uma pesquisa do Brasil Games Show (BGS), em parceria com o Instituto Datafolha, aponta que quatro entre dez brasileiros são gamers. O cenário mostra que o setor pode ser uma grande aposta para quem busca alternativas a profissões mais formais.

Segundo a Consultoria SuperData, o mercado mundial de games movimentou 11 bilhões de dólares somente em novembro de 2020 e deve checar a marca de US$ 200 bilhões até 2023.

SERVIÇO

Empreendedorismo Gamer - 15/05 (sábado) às 14h – BB Ignite, com Ana Xisdê



Site oficial do Espaço Conceito: bb.com.br/espacoconceito



Canal do Youtube com transmissão ao vivo e palestras anteriores: youtube.com/bancodobrasil



Acesso às lives: http://bit.ly/livesexclusivasbb